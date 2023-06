Die Eisen- und Stahlerzeugung sind laut einer neuen Studie die größten Verursacher industrieller Treibhausgase in Deutschland. Das geht aus einer Untersuchung des Öko-Instituts im Auftrag der Umweltorganisation WWF Deutschland hervor. In ihrem Papier schlüsseln sie die Top 30 der Industrieanlagen in Deutschland nach Treibhausgas-Ausstoß auf. Anlagen aus der Eisen- und Stahlerzeugung belegen dabei die Plätze 1 bis 13, gefolgt von einer Kalkanlage.