In der Lkw-Industrie entsteht unter dem Zwang zu klimafreundlicheren Antrieben ein neues Schwergewicht: Der Chef des weltgrößte Lkw-Bauers Daimler Truck, Martin Daum (63), will große Teile seines Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen. So soll die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus mit der Toyota-Tochter Hino in einer Holdinggesellschaft fusionieren, wie die Schwaben am Dienstag mitteilten. Beide Unternehmen sollen zu gleichen Teilen beteiligt sein.