Im Rennen um einen Corona-Impfstoff steigt der Bund bei der Biotechfirma CureVac ein. Das Bundeswirtschaftsministerium, CureVac und sein Hauptinvestor dievini, der dem SAP-Gründer Dietmar Hopp gehört, bestätigten am Montagmittag eine entsprechende Reuters-Meldung.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Dietmar Hopp, SAP-Mitgründer und Mitgründer der Beteiligungsgesellschaft dievini Hopp BioTech Holding, verkündeten am Montag, dass die Bundesrepublik Deutschland 300 Millionen Euro in das biopharmazeutische Unternehmen CureVac investieren wird.

Das Investment soll der Mitteilung zufolge die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) umsetzen. Die KfW wird dann einen Anteil von rund 23 Prozent an CureVac halten. Die im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu vereinnahmenden Finanzmittel sollen demnach für die weitere Entwicklung der proprietären Pipeline und mRNA-Plattformtechnologie und den Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet werden.

Für CureVac ist der 23prozentige Einstieg des Bundes, mit dem keinerlei geschäftspolitische Einflussnahme verbunden ist, eine weitere Finanzierungsquelle für die Entwicklung eines möglichen Impfstoffes. Zuvor hatten - nach Berichten über eine drohende US-Übernahme - auch bereits die Europäische Union sowie der Bund Millionen an Forschungsunterstützung zugesichert.

CureVac gehört neben Moderna und dem Mainzer BioNtec zu den drei Forschungsfirmen, denen derzeit die besten Chancen für die schnelle Entwicklung eines einen Impfstoff zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus eingeräumt werden. Alle drei arbeiten mit der sogenannten Messenger-RNA-Methode.

Anders als klassische Impfstrategien, bei denen entweder das Virus selbst in abgeschwächter Form oder ein Protein des Virus gespritzt wird, um Immunität zu erzeugen, setzt die mRNA-Technik am Erbgut des Virus an. Dabei wird eine charakteristische Sequenz der Virus-Gene am Computer neu designt. Diese mRNA wird dann dem Patienten injiziert - und der Körper stellt quasi selbst einen Impfstoff her, um die körperfremden Gene zu eliminieren.

Größter Vorteil verglichen mit herkömmlichen Methoden: Das Gendesign geht um ein Vielfaches schneller als das mühsame Züchten von Viren in Eiern oder Tieren. Zudem muss der Gen-Impfstoff anders als die temperaturempfindlichen natürlich hergestellten Mittel beim Transport in alle Welt nicht durchgängig gekühlt werden. Allerdings gibt es bislang keine zugelassenen Medikamente oder Impfstoffe, die auf dieser Technik beruhen.

Die Biotechfirma hatte Mitte Mai positive präklinische Ergebnisse zu ihrem Projekt veröffentlicht. Noch im Juni sollten erste klinische Studien mit gesunden Freiwilligen starten. CureVac war im März in die Schlagzeilen geraten, weil die US-Regierung angeblich Interesse an der Gesellschaft hatte. US-Präsident Donald Trump sollte der Firma einem Medienbericht zufolge einen hohen Betrag angeboten haben, um sich deren Arbeit exklusiv zu sichern. Das hatten die Tübinger allerdings zurückgewiesen.

Am Wochenende hatten Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande eine Vereinbarung mit dem Pharmakonzern AstraZeneca bekannt gegeben, mit der sich die EU-Staaten bis zu 400 Millionen Dosen eines in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoffs sichern.

