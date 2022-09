Die Südzucker-Tochter Cropenergies muss im kommenden Jahr möglicherweise die Produktion in einzelnen Ethanol-Anlagen herunterfahren. Der Biosprit-Hersteller bekommt den Kostendruck durch steigenden Energie- und Rohstoffpreise zu spüren. Hinzu komme, dass höhere Ethanol-Einfuhren in die EU und Großbritannien aus Brasilien und den USA die Absatzpreise für den Biokraftstoff schmälerten, teilte das Unternehmen am Montag in Mannheim mit. Daher prüfe der Vorstand die Kapazitätsauslastung seiner Anlagen. Es werde erwogen, die Fertigung ab Januar 2023 zu reduzieren oder sogar vorübergehend stillzulegen.