Der 46-jährige Baier hatte den Angaben zufolge seit 2011 verschiedene Führungspositionen bei der Metro inne und ist seit 2016 Mitglied des Vorstandes des Unternehmens. Mitte Juni hatte er dort seinen Abschied angekündigt, um "etwas Neues anzupacken", wie er damals sagte. Vor seiner Zeit bei Metro war der gebürtige Freiburger unter anderem von 2006 bis 2011 beim Finanzinvestor Permira tätig.

Adnoc will Covestro übernehmen

Baier tritt bei Covestro in einer aufregenden Zeit an: Um den Leverkusener Dax-Konzern schwirren seit Wochen Spekulationen über eine Übernahme durch den saudischen Ölriesen Adnoc. Eine Übernahme würde dem Ölkonzern, der auch Raffinerieprodukte und petrochemische Erzeugnisse herstellt, Zugang zu fortschrittlicheren Materialien verschaffen, die in Elektrofahrzeugen, Wärmedämmung für Gebäude sowie Beschichtungen, Klebstoffen und technischen Kunststoffen zum Einsatz kommen.