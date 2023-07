Gleichzeitig befindet sich Adnoc momentan in Gesprächen mit der österreichischen OMV über eine mögliche Fusion der von den beiden Konzernen gestützten Petrochemieunternehmen Borouge und Borealis. Adnoc hat Pläne für Investitionen in Höhe von 150 Milliarden Dollar, um seine Aktivitäten in den Bereichen Erdgas, Chemikalien und saubere Energie weltweit auszubauen. Der Konzern fördert fast das gesamte Öl für das Opec-Mitglied Vereinigte Arabische Emirate. An OMV hält Adnoc bereits seit vergangenem Jahr Anteile.