Flugzeughersteller über Infektionsgefahr Lieber an Bord als ins Büro

Laut Berechnungen der Flugzeughersteller Airbus, Boeing und Embraer ist die Ansteckungsgefahr in ihren Maschinen geringer als am Boden. Die Aussichten für die Branche hellt das kaum auf: Auch 2021 stehen rote Zahlen an.