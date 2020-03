Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer will sein Malariamittel Chloroquin (Resochin) für die Bekämpfung des Coronavirus nach Deutschland und in die USA liefern.

Bayer führt danach Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium, um das Medikament nach Deutschland zu importieren. Auch mit den Behörden in den USA laufen ähnliche Gespräche. Hier ist die Rede davon, dass Bayer eine größere Menge des Mittels spenden will. Chloroquin, das bislang ausschließlich für Pakistan zugelassen ist und auch nur dort produziert wird, wurde bislang lediglich in einer Laborstudie in China am Corona-Erreger getestet und noch nicht an menschlichen Patienten erprobt.

Wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass der Wirkstoff sich zur Bekämpfung des Erregers Sars-CoV-2 eignet, existieren derzeit nicht. Im tropenmedizinischen Institut der Universität Tübingen sowie in der Berliner Charité wird derzeit darüber diskutiert, das Mittel an Patienten zu testen. Einem Export in Drittstaaten müssen zuvor jedoch sowohl die pakistanischen Offiziellen als auch die Zulassungsbehörden von Importländern wie Deutschland und den USA zustimmen.

Die in China durchgeführten Labortests legen den Schluss nahe, dass Chloroquin genauso gut oder gar besser funktionieren könnte, als das vom US-Biotechgiganten Gilead produzierte Ebola-Mittel Remesdevir, das derzeit klinischen Tests bei Corona-Patienten unterzogen wird. Beide Wirkstoffe haben bislang aber lediglich im Labor gezeigt, dass sie das Eindringen der Viren in die menschlichen Zellen effektiv unterbinden können. Von einem großflächigen Einsatz aber ist Chloroquin deshalb noch weit entfernt.