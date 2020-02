Am Valentinstag herrschte gespenstische Leere in Shanghais Luxuseinkaufszentrum Plaza 66. Die Türen zu Tiffany's, Cartier und anderen Edelboutiquen waren geschlossen - vollkommen verlassen lag die Passage an diesem sonst so shoppingverrückten Tag da, berichtet die "Financial Times". Eindrücke wie diese ließen François-Henri Pinault, Chef des französischen Luxusmodekonzerns Kering, eine ungewöhnliche Warenumverteilung ankündigen: "Wir werden nun, Marke für Marke, diesen Warenbestand in andere Weltregionen verlagern, damit wir in China nicht zu viel auf Lager haben."

Damit wird er unter anderem Europa meinen. Zwar löst er damit mögliche Lieferengpässe durch stillstehende Produktion in China. Doch zum einen stapeln sich seit Wochen die Container in den chinesischen Häfen - Ware aus der Volksrepublik zu verschiffen, ist schwierig geworden. Und zum anderen droht das Virus nun auch in Europa zur Epidemie zu werden - womit die Ware auch hier liegenbleiben könnte.

Das Coronavirus sorgt Unternehmen weltweit - und trifft die extrem globalisierte Textilindustrie besonders hart. China ist nicht nur der mit Abstand größte Exporteur von Bekleidung, sondern für viele Marken inzwischen auch der wichtigste Markt.

Doch seit rund einem Monat sind dort die meisten Fabriken und Läden geschlossen, nur langsam nehmen Produktionsstätten die Arbeit wieder auf. Und in die wenigen offenen Geschäfte wagen sich kaum Kunden. Seit sich das Virus auch in Italien ausbreitet - dem wichtigsten Bekleidungsexporteur in Europa - , könnten Produktion und Absatz auch in Deutschland betroffen sein, das bei den Bekleidungsexporten kurz hinter Italien liegt.

Was heißt das für deutsche und andere europäische Marken wie Adidas, H&M, Zara und Co.? Und was ist mit den Luxusherstellern?

H&M produziert bis zu 30 Prozent in China

Modemarken des mittleren und unteren Preissegments sind stark von den Produktionsausfällen in China betroffen. So auch H&M, das 20 bis 30 Prozent seiner Textilien in China produziert. Führt das in Zukunft zu weniger Ware in den Läden? Aktuell rechne man nicht damit, "aber wenn sich das Virus weiter ausbreitet, kann sich das ändern", sagt eine Sprecherin. "Wir stehen deswegen in stetigem engen Kontakt mit unseren Lieferanten und bewerten die Situation gemeinsam mit ihnen." Auch Primark warnte bereits vor möglichen Lieferengpässen seiner Sommerkollektion wegen des Virus.

Kritisch bewertet Tom Tailor die Corona-Folgen: "Ja, wir sind auch betroffen - wir gehen derzeit davon aus, dass es zu Lieferverzögerungen in der Auslieferung der Mai-, Juni- und Juli-Kollektionen kommen könnte", sagt eine Sprecherin des deutschen Modeunternehmens. Zehn Prozent der Produktion komme aus China. Doch wenn die Fabriken wie geplant Mitte März wieder zu 100 Prozent arbeiteten, werde sich das "in Grenzen" halten.

Auch der deutsche Modefilialist Gerry Weber Börsen-Chart zeigen bestätigt eine verzögerte Produktion - die Frühjahr-Sommerware sei aber gesichert, wenn überhaupt werde es die Herbst-Winter-Kollektion treffen. Inzwischen liefen 50 bis 80 Prozent der Fabriken wieder, Branchenexperten gehen insgesamt von rund 50 Prozent aus. Zu Lieferengpässen werde es kommen, wenn die Mehrzahl der Fabriken ab März noch immer geschlossen bliebe, zitiert die "Financial Times" eine Analystin der Bank UBS.

Zur Großbildansicht REUTERS Inditex macht der Ausbruch in Italien Schwierigkeiten

Der Zara-Mutterkonzern Inditex Börsen-Chart zeigen ist dagegen besonders stark auf reibungslose Abläufe in europäischen Fabriken angewiesen. Der spanische Konzern setzt schon länger auf Kleidung "made in Europe", vor allem aus Spanien, Portugal und der Türkei. Dass das auch kein Corona-sicherer Hafen ist, zeigte sich am Montag: Nachdem am Wochenende das Virus in Italien ausgebrochen war, stürzte die Inditex-Aktie um rund zehn Prozent ab. Das kostete Inditex-Mehrheitsaktionär und -CEO Amancio Ortega rund vier Milliarden Dollar, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Doch auch die Aktie von H&M stürzte zwischenzeitlich ähnlich stark ab.

Was die Umsatz- oder Gewinneinbußen anbelangt, halten sich die meisten Unternehmen bedeckt. "Aufgrund des Virus sind derzeit 151 Geschäfte der H&M-Gruppe in China und ein Geschäft in Italien vorübergehend geschlossen", bestätigt H&M. Damit seien "kurzfristige Auswirkungen auf den Umsatz unvermeidlich", konkreter wird das Unternehmen nicht. China ist allerdings auch für die schwedische Fast-Fashion-Kette inzwischen der fünftgrößte Markt - mit 520 Läden, gefolgt von Italien mit 188 Läden.