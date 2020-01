Das Coronavirus in China befällt immer mehr Menschen und die Zahl der Todesopfer steigt. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

9.35 Uhr: Die Mongolei schließt ihre Grenzübergänge zu China, berichtet Reuters. Nur den Bürgern der Mongolei, die sich derzeit noch in China befinden, dürfen noch bis zum 6. Februar in ihre Heimat zurückkehren. Allen anderen Reisenden ist der Grenzübertritt aus China in die Mongolei verwehrt. Die grenzen sollen bi 2. März geschlossen bleiben.

Zur Großbildansicht DPA In dieser Kaserne müssen die zurückgeholten Deutschen dann für einige Zeit in Quarantäne

9.31 Uhr: Die Luftwaffe will noch am Freitag ein Flugzeug nach China schicken, um Deutsche aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen chinesischen Provinz Hubei auszufliegen. Nachdem die Zustimmung der beteiligten Staaten vorlag, soll der Flug nach dpa-Informationen am Vormittag von Köln-Wahn aus starten.

9.25 Uhr: Die chinesische Regierung stellte die Dropshipping-Abwicklungsdienste im Zuge der von Coronavirus Krise nahezu flächendeckend ein. Wenn Händler beim Dropshipping alleinig auf Hersteller aus Fernost setzen, kann dies aktuell existenzbedrohend sein. Menschen aus der ganzen Welt zögern, mit irgendetwas aus China in Kontakt zu kommen. Online-Käufer sind daher vielerorts besorgt, dass die in China hergestellten Produkten mit dem Virus infiziert sein könnten. Die Folge sind überdurchschnittliche Stornoraten bereits gekaufter Produkte.

Aufgrund der wachsenden Besorgnis und der drohenden Übertragung des Coronavirus stellt die chinesische Regierung die Aktivitäten der in China ansässigen Dropshipping-Händler großflächig ein. Viele Manufakturen empfehlen daher Ihren europäischen Widerverkäufer, auf Anzeigenwerbung wie die gängigen Facebook-Anzeigen zu verzichten.

9.15 Uhr: Zum Hintergrund: Wie viele Passagiere fliegen eigentlich von China nach Deutschland? Das hat das Statistische Bundesamt ermittelt und ist zu diesem ergebnis gekommen: In den ersten elf Monaten 2019 sind etwa 1,5 Millionen Passagiere aus China nach Deutschland geflogen. Das waren in etwa so viele wie im gesamten Vorjahr mit 1,6 Millionen Fluggästen. Erfasst wurden dabei ausschließlich Direktflüge, teilte das Statistische Bundesamt mit. Wegen des neuartigen Coronavirus haben mehrere Airlines vorerst ihre Verbindungen nach China eingestellt, darunter auch die Lufthansa.

Die meisten Passagiere aus China landeten den Angaben zufolge 2018 in Frankfurt (1.019 000 Reisende), gefolgt von München (449.000) und Berlin-Tegel (50.000). Wichtigste Airports für die Verbindung von China nach Deutschland waren die internationalen Flughäfen in Peking, Shanghai und Hongkong. Direktflüge nach Deutschland aus der Stadt Wuhan, in der das Corona-Virus zuerst bemerkt wurde, fanden nicht statt.

8.56 Uhr: Das Frankfurter Gesundheitsamt bereitet sich auf mehr als 100 Deutsche aus der vom Corona-Virus stark betroffenen chinesischen Provinz Hubei vor. Am Frankfurter Flughafen werden die Passagiere des Rückholfluges zunächst in das medizinische Zentrum Medical Assessment Center gebracht, wie der Leiter der Behörde, René Gottschalk, dem Sender hr-Info in einem am Freitagmorgen ausgestrahlten Beitrag sagte. Dies diene dazu, "mögliche Kontaktpersonen zu erfassen". Anschließend sollen die Passagiere in eine Quarantäne-Station gebracht werden, die sich im südpfälzischen Germersheim befindet.

Zur Großbildansicht REUTERS Checkpoint am Jiujiang Yangtze River. Die Brücke in die Provinz Hubei wird von Polizisten abgeriegelt.

8.21 Uhr: Die Abriegelung der Provinz Hubei funktioniert nicht hermetisch. Menschen überqueren am Fluss Jangtze in beide Richtungen eine Brücke, die die Stadt Huanggang in Hubei mit der Stadt Jiujiang in der Nachbarprovinz Jiangxi verbindet. Ein Polizist erklärt, wenn es "besondere Umstände" gebe, könnten Personen die Brücke passieren. Huanggang ist eine der am stärksten von dem Virus-Ausbruch betroffenen Städte.

7.05 Uhr: Die Zahl der Verstorbenen durch den neuartigen Coronavirus in China ist um 42 auf insgesamt mindestens 213 gestiegen. Wie die chinesischen Behörden am Freitag (Ortszeit) mitteilten, wurden alle neuen Todesfälle in der zentralchinesischen Provinz Hubei verzeichnet, die am stärksten von der Epidemie betroffen ist. Es handelt sich um den höchsten Anstieg der verzeichneten Todesfälle innerhalb eines Tages seit der Ausbreitung des Erregers. Die Zahl der Patienten mit dem neuartigen Coronavirus kletterte um 1981 auf 9692 Betroffene.

6.32 Uhr: Die Rückholung ausländischer Staatsbürger aus der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei weiter. Eine Maschine mit französischen Bürgern hob am Freitagmorgen (Ortszeit) von Wuhan ab, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Ein Flugzeug mit britischen Bürgern an Bord hat nach Angaben der britischen Botschaft in China kurz vor 03.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit Wuhan verlassen.

Zur Großbildansicht AFP Für die Passagiere der "Costa Smeralda" geht die Reise nach 12 Stunden Ausgangssperre am Freitagabend wieder weiter

6.00 Uhr: Tausende Passagiere saßen auf einem Kreuzfahrtschiff in Italien wegen eines Corona-Verdachts stundenlang fest. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao hatte auf der "Costa Smeralda" über Fieber und Atemprobleme geklagt. Sie und ihr Mann wurden isoliert und auf das Virus untersucht. Mehr als 6600 Menschen - darunter nach Angaben der Reederei 5023 Urlauber - durften das Schiff im Hafen in Civitavecchia am Donnerstag nicht verlassen. Erst am Abend kam die Entwarnung: Die Tests an den beiden Menschen waren negativ, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Passagiere durften an Land.

Die Kreuzfahrtgesellschaft Costa Crociere erklärte, es habe sich um eine "normale Grippe" gehandelt. Das Schiff werde am Freitagabend in Richtung Savona in Ligurien weiterfahren und den Hafen La Spezia überspringen. Danach soll die Reise wie geplant weitergehen. An Bord waren auch deutsche Touristen, wie eine Sprecherin des Unternehmens sagte. Eine genaue Zahl konnte sie nicht nennen.

5.45 Uhr: Das Auswärtige Amt https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/china-node/chinasicherheit/200466?isLocal=false&isPreview=false#content_0 warnt vor Reisen in die Provinz Hubei. "Verschieben Sie nach Möglichkeit nicht notwendige Reisen nach China", heißt es in neuen Reisehinweisen der Behörde. Noch deutlicher rief die US-Regierung ihre Staatsbürger dazu auf, nicht mehr nach China zu reisen. Auch sollten Amerikaner in China die Ausreise erwägen. Der US-Reisehinweis für China wurde auf die höchste von vier Warnstufen hochgesetzt: "Nicht reisen."

02.55 Uhr: Die USA verschärfen ihre Reisehinweise für China. Auf der Internetseite des Außenministeriums heißt es: "Reisen Sie nicht nach China wegen des neuartigen Coronavirus, der erstmals in Wuhan, China, identifiziert wurde."

01:39 Uhr: Die Provinz Shandong an der chinesischen Ostküste hat Unternehmen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua darum gebeten, ihren Betrieb nicht vor dem 10. Februar wieder aufzunehmen. So solle dabei geholfen werden, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

2.00 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Das bedeutet, dass die mehr als 190 Mitgliedsländer von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung untereinander koordinieren.

Noch sei die Zahl der Infektionen außerhalb Chinas relativ gering, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstagabend nach der Sitzung eines Expertenausschusses. Aber man wisse nicht, welchen Schaden das Virus in einem Land mit einem schwachen Gesundheitssystem anrichten würde. "Wir sitzen alle im selben Boot", sagte Tedros. Das Virus könne nur gemeinsam aufgehalten werden. "Das ist die Zeit für Fakten, nicht Angst." Der Notstand heißt offiziell "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite".

In Deutschland bestätigte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstagabend einen fünften Fall. Der Patient ist ein Mitarbeiter der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die vier zuvor bekannten Fälle beschäftigt sind.

Italien setzte nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen den Flugverkehr zwischen Italien und China aus. Das erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstagabend in Rom. Italien sei das erste Land in der EU, das diese Maßnahme ergreife. Bei den beiden Patienten handelt es sich um zwei chinesische Touristen, die nun auf einer Isolierstation in Rom seien. Conte rief die Menschen auf, nicht in Panik zu geraten, die Lage sei unter Kontrolle.