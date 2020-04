So ist die Lage in den europäischen Topligen

Zur Großbildansicht DPA Borussia Mönchengladbach war die erste Profi-Mannschaft, die einen Gehaltsverzicht in Deutschland verkündete

In Europas Topligen ruht der Fußballbetrieb. Die Coronavirus-Krise bedeutet für die Clubs hohe finanzielle Verluste. Auch viele Spieler verzichten auf Teile ihres Gehalts. Eine allgemeine Regelung ist jedoch nicht in Sicht. Das sorgt mancherorts für Diskussionen.

Als erste Profimannschaft in Deutschland verkündete Borussia Mönchengladbach wegen der Corona-Krise schon Mitte März einen Verzicht auf Teile des Gehalts. Beim Rekordmeister Bayern München verzichten die Spieler zunächst bis Ende April auf 20 Prozent ihres Lohns. Andere Bundesligisten wie Borussia Dortmund, RB Leipzig oder Eintracht Frankfurt ergriffen ähnliche Maßnahmen oder befinden sich dazu in Gesprächen mit den Profis. In anderen europäischen Ligen tun sich die Beteiligten offenbar etwas schwerer.