Bei beiden Kraftstoffen ist die Verfügbarkeit allerdings ein großes Problem. Um Methanol oder Ammoniak umweltfreundlich herzustellen, wird grüner Wasserstoff in großen Mengen benötigt. Auch die Infrastruktur für die Beladung und Betankung der Schiffe mit den neuen Treibstoffen ist noch nicht ausgebaut.

Die Branche schwimmt in Geld

Am Markt hat sich in den vergangenen Jahren daher zunächst einmal Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) als alternativer Treibstoff in der Schifffahrt durchgesetzt, obwohl der Kraftstoff laut einer Studie der ICCT (International Council on Clean Transportation) über den gesamten Lebenszyklus hinweg sogar klimaschädlicher als der herkömmliche Marinediesel sein soll.