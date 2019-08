Clemens Tönnies ist niemand, der jedes Wort sorgfältig abwägt. Immer wieder klopft der Fleischfabrikant und Aufsichtsratschef des FC Schalke 04 Sprüche und wundert sich später über die Wirkung. Diesmal ist die Empörung riesengroß: Als "deplatziert", "primitiv", "rassistisch", "verächtlich" werden die Äußerungen des Selfmade-Milliardärs über Afrikaner kritisiert. An diesem Dienstag soll Tönnies nun vor dem Schalker Ehrenrat, einem fünfköpfigen Gremium, angehört werden.

Anlass für die Empörung sind die Äußerungen von Tönnies auf dem "Tag des Handwerks" in Paderborn in der vergangenen Woche. Er hatte Steuererhöhungen kritisiert und gesagt, dass man stattdessen jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren solle. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren."

Tönnies ist nicht irgendwer. In seiner westfälischen Heimat Rheda-Wiedenbrück leitet er ein Imperium mit etwa 16.500 Mitarbeitern, "Forbes" schätzt sein Privatvermögen auf rund 2,2 Milliarden Euro. Seit vielen Jahren engagiert er sich beim FC Schalke 04. Umstritten ist er wegen des ausbeuterischen Umgangs von Gastarbeitern in seinen Großschlachtereien, aber auch wegen des Ticketsponsoring-Deals mit dem russischen Staatskonzern Gaszprom, den er trotz Ukraine-Krieg und MH17 für Schalke eingefädelte.

Am Dienstag nun muss sich Tönnies vorm Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten verantworten. Zwar sind dem Manager auch einige Personen zur Seite gesprungen wie beispielsweise Schalkes Trainer-Ikone Huub Stevens, der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel sowie Ex-Bundesligatrainer Otto Rehhagel. Sie testieren Tönnies, dass es ihm stets um den Charakter eines Menschen gehe und nie um die Farbe seiner Haut.

Anders sieht es aber der ehemalige Fußball-Profi Pablo Thiam. Was Tönnies gesagt habe, "konterkariert die Arbeit von vielen Menschen, die versuchen miteinander ins Gespräch zu kommen, und die sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen", meinte der 45-Jährige, der auch Leiter der Nachwuchsabteilung in Wolfsburg ist. Tönnies habe das "Weltbild eines Großwildjägers", befand der ehemalige Schalker Spieler Hans Sarpei. Und Reinhard Rauball, seines Zeichens Interimspräsident des Deutschen Fußball-Bundes, konstatiert: "Das kann man nicht durchgehen lassen, kommentarlos."

Ob es Sanktionen gegen den Funktionär geben wird, ist aber unklar. Die möglichen Strafen reichen von Verwarnung und Verweis bis hin zur "Enthebung aus Vereinsämtern auf Zeit und Dauer". Abgewählt werden kann Tönnies zumindest erst in drei Jahren. Denn erst vor ein paar Wochen hatten die stimmberechtigten Vereinsmitglieder Tönnies zum Aufsichtsratschef wiedergewählt - mit 5599 Stimmen von 9568 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern. Der Rückhalt war da schon nicht überzeugend, befand die ""FAZ". Wir möchten nun von Ihnen wissen: Sollte Tönnies jetzt zurücktreten?

