Hoffnung in der Chipkrise Infineon eröffnet neues Chipwerk in Österreich

In Österreich eröffnet Infineon am Freitag sein neuestes Werk - eines von mehreren Großprojekten in Europa. Auch Branchenriese Intel spielt mit dem Gedanken, ein Werk in Deutschland zu eröffnen. Ein vorzeitiges Ende der Chipkrise wird das aber kaum bedeuten.