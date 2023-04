"Peking hat im Laufe des Jahrzehnts Tausende von Krediten im Wert von fast einer Billion [Dollar] für große Infrastrukturprojekte in 150 Ländern vergeben", sagte Bradley Parks, geschäftsführender Direktor des Forschungs- und Innovationslabors AidData, im Interview mit dem US-Medium CNBC . "Jetzt haben viele Kreditnehmer Schwierigkeiten, ihre Schulden für Infrastrukturprojekte an Peking zurückzuzahlen", so Parks. So habe die Führung in Peking die Vergabe von Rettungskrediten in den vergangenen Jahren drastisch ausgeweitet.