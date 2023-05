Im Falle einer anhaltenden Schwäche müsste Peking mit weiteren Konjunkturhilfen gegensteuern. Ein robuster Aufschwung würde auch Deutschland helfen, das wirtschaftlich stark mit der Volksrepublik verflochten ist, insbesondere in der Auto-Industrie. In diesem Zusammenhang hatte sich für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne; 42) spontaner Besuch aus Peking angekündigt. Wie erst am Montag bekannt wurde, kommt am Dienstag, wenige Wochen vor deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, Außenminister Qin Gang (57) zu Gesprächen nach Berlin.

China investiert in Europa vor allem in Auto-Batterien

Derweil sind Chinas Investitionen in Europa im vergangenen Jahr erneut deutlich zurückgegangen. Sie konzentrieren sich vor allem auf die Automobil- und Konsumgüterbranche, wie aus einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Studie des auf China spezialisierten Merics-Instituts hervorgeht. Hauptprofiteure sind vier Staaten: Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Ungarn.