Der Chemikalienhändler Brenntag wird nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal für das Gesamtjahr etwas vorsichtiger. Das Marktumfeld sei weiter vom Krieg in der Ukraine, geopolitischen Spannungen und einem hohen Inflationsdruck geprägt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Dabei sei es denkbar, dass es aufgrund einer geringeren Nachfrage zu Preissenkungen in den Lieferketten von Brenntag kommen könnte. Die Unternehmensführung senkte daher das obere Ende der Prognosespanne für den operativen Gewinn etwas.