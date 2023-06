Der Aufsichtsrat gehe den Umbau des Spezialitätengeschäftes "nicht mit dem notwendigen Handlungsdruck" an, kritisierte Primestone-Vertreter Herzog. "Es stellt sich daher die Frage, ob der Aufsichtsrat in der Lage ist, das Unternehmen effektiv zu leiten und die Interessen der Aktionäre zu schützen". Aufsichtsrat und Aktionärsvertreter hatten bei den Anteilseignern für die Unternehmensstrategie des Vorstandes geworben. "Diese Hauptversammlung ist wichtig für Brenntag. Sie ist wichtig, da sie eine Weichenstellung ist, was die Fortsetzung unserer Transformation anbelangt," sagte Nowotne, die nach über 13 Jahren ihren Posten an Ridinger weitergibt.