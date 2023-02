Beim Chemikalienhändler Brenntag hat ein weiterer Investor eine Aufspaltung des Branchenprimus gefordert. Der in New York ansässige aktivistische Investor Engine Capital teilte am Dienstag mit, bei Brenntag mit einem Prozent eingestiegen zu sein und die Abspaltung der Spezialchemiesparte zu befürworten. Um sein "volles Potenzial" auszuschöpfen, müsse sich der Konzern von Brenntag Specialties trennen, heißt es in einem Schreiben des Investors an den Brenntag-Aufsichtsrat, dem noch bis zur Hauptversammlung im Frühjahr Doreen Nowotne (50) vorsteht .