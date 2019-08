Zur Großbildansicht Komsa Komsa in Sachsen: Seltenes Beispiel eines Ost-Konzerns - aber kaum bekannt

So isser, der Ossi? Der Osten Deutschlands ist auch 30 Jahre nach der Wende anscheinend noch immer eine Welt für sich. Vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und etwas später in Thüringen ist die ostdeutsche Befindlichkeit wieder Thema auch im Westen.

Dabei geht es nicht bloß um Stimmung. Auch die wirtschaftlichen Fakten sprechen von einer tiefen Kluft, mögen die Arbeitsmarkt- und Einkommensdaten auch inzwischen einigermaßen gut wirken.

"Woran es in den Neuen Ländern mangelt, sind große Unternehmen mit strategischen Unternehmensfunktionen, also vor allem mit Forschung und Entwicklung", heißt es in einer Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Solche Funktionen seien zumeist in Konzernzentralen angesiedelt - "es gibt aber in Ostdeutschland kaum Konzernzentralen".

Tatsächlich finden sich im Ranking der Tageszeitung "Die Welt" über die 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands ohne Berlin nur 16 aus den fünf Ost-Ländern. manager-magazin.de fand über einen Abgleich mit weiteren Unternehmensdatenbanken nur wenige Ergänzungen. Sachsen kommt auf acht Einträge. Zum Vergleich: Baden-Württemberg ist ganze 70-mal vertreten. Vor der deutschen Teilung waren beide Länder industriell noch ungefähr gleich stark.

Hinzu kommt, dass viele der genannten Unternehmen mehrheitlich zu westdeutschen oder internationalen Mutterkonzernen gehören, oder aber einen kommunalen Versorgungsauftrag haben. Der Kapitalismus ist vor 30 Jahren in den Osten zurückgekehrt, doch das Kapital hat seine Heimat im Westen. Entsprechend ist auch die manager-magazin-Liste der reichsten Deutschen eine West-Domäne.