Auch Volkswagen spürt die Folgen der Notlage. Ein Werk von FAW-Volkswagen Automotive in Chengdu sowie einige Zulieferer des Automobilherstellers seien derzeit von der örtlichen Stromknappheit betroffen. Dadurch komme es zu Verzögerungen, teilt der Konzern mit und hofft, die Ausfälle in naher Zukunft wieder aufholen zu können. Der Stromengpass hat VW zufolge keine Auswirkungen auf das Geschäft in Europa, da der Konzern vor Ort für China produziert.

Regierung verlängert Stromdrosselung – das Ende bleibt offen

Wettbewerber aus dem Ausland wie Toyota oder Tesla, aber auch der chinesische Autobauer SAIC klagen ebenfalls über Stromengpässe. Der japanische Autobauer Honda Motor teilte der Agentur Bloomberg mit, dass sein Werk in der chinesischen Stadt Chongqing diese Woche geschlossen bleiben wird, da die örtliche Regierung eine Anordnung zur Drosselung des Stromverbrauchs und zur Schließung des Werksbetriebs verlängert hat. Ursprünglich sollte die Richtlinie am Donnerstag auslaufen. Dem Honda-Sprecher zufolge unterliegt jeder Hersteller in der Region dieser Anordnung. Wann sie aufgehoben wird, ist noch nicht entschieden.