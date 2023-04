Wärmepumpen gelten in Polen angesichts der Energiewende zum Klimaschutz als starkes Wachstumsgeschäft. Auch in Deutschland brummt das Geschäft mit der Alternative zur klimaschädlichen Öl- oder Gasheizung. Die Bundesregierung brachte am Mittwoch zum Austausch konventioneller Heizungen das Gebäude-Energiegesetz auf den Weg.

Bosch-Umsatz mit Wärmepumpen steigt um 54 Prozent

Der Umsatz von Bosch mit Wärmepumpen stieg im vergangenen Jahr um 54 Prozent. Das Unternehmen rechne in der Europäischen Union mit einem Wachstum von jährlich 20 Prozent und wolle stärker wachsen als der Markt, bekräftigte Bosch. "Das neue Werk in Polen sowie unsere bestehenden Werke in Europa werden dazu beitragen, diese Wachstumsziele zu erreichen", sagt Jan Brockmann, Chef der Gebäudetechniksparte Bosch Home Comfort Group. Zum Produktionsnetzwerk gehören bereits die deutschen Standorte Eibelshausen und Wernau, Tranas in Schweden und Aveiro in Portugal. Zudem gibt es ein Joint Venture mit Electra Industries in Israel.