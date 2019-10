Der Absturz einer indonesischen Passagiermaschine vom Typ Boeing 737 Max vor knapp einem Jahr ist nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden auf eine Fehlfunktion des Kontrollsystems zurückzuführen. Zudem hätten Kommunikationsfehler der Flugbesatzung und Mängel in der manuellen Steuerung des Flugzeugs zum Absturz beigetragen. Dies geht aus dem Abschlussbericht hervor, der am Mittwoch in Indonesiens Hauptstadt Jakarta den Familien von Todesopfern vorgestellt wurde.

Bei dem Absturz einer Maschine des Billigfliegers Lion Air kurz nach dem Start in Jakarta am 29. Oktober 2018 kamen alle 189 Insassen ums Leben. Der Bericht wurde den Hinterbliebenen heute vorab präsentiert.

Dabei ging es insbesondere um die Software zur Kontrolle des Aufstiegswinkels (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS), das von Boeing Börsen-Chart zeigen eigens für die 737 Max entwickelt wurde. Die Piloten können das System mittels zweier Schalter im Cockpit wieder abstellen, was aber offensichtlich nicht geschah. Offenbar lieferte ein außen angebrachter Sensor falsche Daten. Die Piloten hatten immer wieder versucht, die Maschine nach oben zu ziehen - ohne Erfolg.

Boeing-Angaben zum Umgang mit Fehlfunktionen "unkorrekt"

Im Bericht heißt es nun, während der Entwicklung und Zertifizierung der Maschine seien von Boeing Angaben zum Umgang mit "Fehlfunktionen" gemacht worden, die zwar im Einklang mit den Richtlinien gestanden hätten. Trotzdem seien sie aber "unkorrekt" gewesen.

Weiter heißt es: "Auf der Grundlage von falschen Annahmen über die Reaktion der Piloten und eine unvollständige Überprüfung der damit verbundenen Auswirkungen mehrerer Flugfehler wurde die Abhängigkeit von MCAS von einem einzigen Sensor als angemessen erachtet." Das System sei allein auf diesen Sensor ausgerichtet gewesen, was es für einen Fehler "anfällig" gemacht habe. Der Bericht soll in den nächsten Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Im Mai 2019 stürzte eine Maschine des gleichen Typs ab, diesmal mit 157 Menschen an Bord. Seit dem zweiten Absturz ist die 737 Max mit einem weltweiten Flugverbot belegt. Das Startverbot hat bei Boeing im zweiten Quartal zu einem Milliardenverlust geführt. Wegen einer Rückstellung von knapp fünf Milliarden Dollar fiel ein Nettoverlust von 2,9 Milliarden Dollar an. Am Mittwoch will der US-Konzern seine Bilanz zum dritten Quartal veröffentlichen.

mg/dpa-afx, rtr