Nach Abstürzen von 737-Max-Maschinen in Indonesien und Äthiopien in den Jahren 2018 und 2019 mit Hunderten Toten hatte Boeings Ruf massiv gelitten. Zugleich verlor der Konzern viel Geld. Aufsichtsbehörden hatten den Jet weltweit mit einem Flugverbot belegt. Fast zwei Jahre lange war Boeing Ziel von Untersuchungen, in deren Folge die Sicherheitskultur des Unternehmens scharf anprangert wurde. Das führte zu erheblichen Umsatzeinbußen und Strafen in Milliardenhöhe. Nachdem Boeing die Softwareprobleme beseitigt hatte und Piloten neu geschult hatte, wurde Ende 2020 das Flugverbot für das Modell in den USA aufgehoben. Andere Länder folgten später damit.