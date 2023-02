Für die kommenden Monate geht Konzernchef Mike Henry (57) durch die erwartete höhere Nachfrage in China von einer Verbesserung aus. Allein das Chinageschäft macht ungefähr 60 Prozent des Konzernumsatzes aus. In den vergangenen Monaten war die chinesische Wirtschaft noch stark von der Null-Covid-Politik geprägt. Im Gespräch mit der "Financial Times" bezeichnete Henry China und Indien als "stabilisierende Gegengewichte" zur Verlangsamung in den USA und Europa. Henry begrüßte auch die jüngste Nachricht, dass China ein inoffizielles Einfuhrverbot für australische Kohle gelockert hat.