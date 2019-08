Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf hat sich wie erwartet im zweiten Quartal abgeschwächt. Vorstandschef Stefan De Loecker zeigte sich jedoch zuversichtlich, seine Jahresziele zu erreichen. Vor allem dank florierender Geschäfte in Übersee habe der Konsumgüterkonzern Beiersdorf im ersten Halbjahr zugelegt.

Im ersten Halbjahr stiegen die Erlöse bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- oder Verkäufe um 4,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, teilte Beiersdorf Börsen-Chart zeigen am Dienstag in Hamburg mit. In den ersten drei Monaten lag das Plus noch bei 6 Prozent. Das Konsumentengeschäft mit der Marke Nivea konnte dabei deutlich stärker zulegen als die Klebstoffsparte Tesa.

Demnach kletterten die Erlöse in Europa um 2,3 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro, während sie in Amerika um 4,2 Prozent auf 644 Millionen Euro zunahmen, im Raum Asien/Australien/Afrika stiegen sie um 9,4 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis vor Sondereffekten kletterte auf 593 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 585 Millionen Euro. Die operative Umsatzrendite schrumpfte ohne Sondereffekte aufgrund des Investitionsprogramms von vorher 16,2 Prozent auf 15,4 Prozent.

De Loecker sieht den Konzern mit dem aufgelegten Investitionsprogramm dennoch auf Kurs. "Die Ergebnisse der ersten sechs Monate zeigen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Wir sehen signifikante Fortschritte in den verschiedenen Bereichen", so der Manager.

Im Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Umsatzanstieg zwischen 3 bis 5 Prozent an nach einem Plus von 5,4 Prozent im Vorjahr. Auch das Gewinnwachstum soll mit einer Ebit-Umsatzrendite von etwa 14,5 Prozent etwas schwächer ausfallen als 2018. De Loecker will den Konzern fit für die Zukunft machen und hat ihm daher ein Investitionsprogramm verordnet. Für neue Produkte, Zukäufe und Digitalisierung will der Manager künftig 70 bis 80 Millionen Euro zusätzlich locker machen.

Aktien von Beiersdorf gaben am Dienstag nach den Quartalszahlen zunächst nach, drehten dann aber im Dax wieder ins Plus. Analystin Celine Pannuti von JP Morgan schloss nach den Zahlen des Konsumgüterherstellers nicht aus, dass Anleger Gewinne mitnehmen, zumal das zweite Quartal "verhalten" gewesen sei.

reuters/dpa-afx/akn