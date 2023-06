Immer mehr Unternehmen planen den Teilabzug

Die Industrie unterstütze den Umbau Richtung Klimaneutralität. Dafür brauche es aber mehr Tempo, um die Ansprüche nicht klar zu verfehlen. Sonst sei das Land am Ende noch länger von Kohle abhängig. "Mit Luftschlössern können wir die Energiewende nicht schaffen", so Russwurm. Nur beim Aufbau einer Infrastruktur für Flüssiggas habe es bisher wirklich Tempo gegeben. "Das kann und das muss anders gehen." Dies sei die klare Erwartung an Scholz.

Immer mehr Unternehmen bis weit in den Mittelstand beschäftigten sich damit, Teile ihrer Aktivitäten aus Deutschland abzuziehen, ergänzte Russwurm. "Wir brauchen bessere steuerliche Rahmenbedingungen für Investitionen am Standort – und zwar jetzt und nicht irgendwann." Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten schneller und die Infrastruktur verbessert werden, außerdem seien mehr Fachkräfte nötig, auch aus dem Ausland. "Statt pro Tag vier bis fünf Windräder zu installieren, wie es auch in den Augen des Bundeskanzlers ab sofort nötig wäre, war es im ersten Halbjahr dieses Jahres gerade mal ein Windrad pro Tag."