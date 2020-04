Werner Baumann, CEO von Bayer, hält an Jahresprognose fest

Bayer hat zum Jahresauftakt sein Ergebnis überraschend kräftig gesteigert. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) legte im ersten Quartal um gut 10 Prozent auf 4,39 Milliarden Euro zu, wie der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 4,1 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz erhöhte sich um 4,8 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro, währungsbereinigt stand ein Plus von 6 Prozent zu Buche. Damit übertraf Bayer die durchschnittliche Analystenschätzung. Die Aktien Börsen-Chart zeigen zogen vor Börsenstart auf Tradegate um gut 3 Prozent an.

Die Covid-19-Pandemie habe in einigen Geschäftsfeldern zu einer stark gestiegenen Nachfrage - teilweise zur Bevorratung - und entsprechendem Umsatzwachstum geführt, hieß es weiter. So profitierten vor allem die Agrarsparte und das Pharmageschäft. Auf der anderen Seite werde das Geschäft durch die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen partiell negativ beeinflusst.

Auf die Jahresprognose ließen sich die Auswirkungen der Pandemie noch nicht verlässlich bewerten, erklärte Bayer. Bislang hatte der Konzern für 2020 mit einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatzplus von etwa 3 bis 4 Prozent auf rund 44 bis 45 Milliarden Euro und einem Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns auf rund 12,3 bis 12,6 (Vorjahr: 11,5) Milliarden gerechnet. Die Prognose entspreche "nach wie vor den Zielvorgaben des Unternehmens", hieß es.

Harte Haltung bei Glyphosat

In den USA sieht sich Bayer inzwischen mit rund 52.500 Klägern wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat konfrontiert. Anfang Februar waren es noch etwa 48.600.

Bayer erklärte nun, die Pandemie habe den Mediationsprozess erheblich verlangsamt. Aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs infolge des Coronavirus habe Bayer veranlasst, in Gesprächen eine härtere Haltung einzunehmen, um die Behauptungen zu klären, ob auf Glyphosat basierende Unkrautvernichter Krebs verursachten. "Das Unternehmen wird weiterhin eine Lösung nur dann in Betracht ziehen, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll und so strukturiert ist, dass zukünftige Fälle effizient zu einem Abschluss gebracht werden", sagte CEO Werner Baumann laut einer Mitteilung. Dies gelte insbesondere auch vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Rezession und teils erheblichen Liquiditätsherausforderungen.

rtr/dpa/akn