Für den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer wird seine diesjährige Hauptversammlung an diesem Freitag ein Härtetest. Der Kauf des Glyphosat-Herstellers Monsanto hat einen Kurssturz ausgelöst. Nun sind Aktionäre auf den Barrikaden. Alles Wichtige zur Bayer-HV im Liveticker.

10.00 Uhr: Wenning begrüßt die Anteilseigner. Er ist, Ordnung muss sein, pünktlich.

9.55 Uhr: Aufsichtsratschef Werner Wenning und CEO Werner Baumann erscheinen auf der Bühne. Wenning in grau, Baumann in blau. Beide hat man schon entspannter gesehen. Sie setzen sich, stehen wieder auf. Stellen sich demonstrativ eng vor die Fotografen. Der Händedruck dauert zwei Minuten.

9.45 Uhr: Noch ist alles ruhig hier, der Saal im Bonner Konferenzzentrum ist leer, das Catering hat ordentlich zu tun. Vor dem World Coneference Center haben sich wie in jedem Jahr zur Hauptversammlung auch zahlreiche Umweltaktivisten und Gegner des Bayer-Konzerns eingefunden, die schon seit Jahren für den Protestbegleitrummel sorgen. Darunter sind NGOs, Ökologen und Bienenschützer. Zwei Polizeibeamte haben die Bienenschützer soeben aufgefordert, ihre symnolische Bienenvergasung zu beenden und ihre schwer qualmenden Rauchmaschinen abzustellen.

9.40 Uhr: Eben ist der wöchentliche Friday-for-Future Demonstrationszug vor der Halle eingetroffen. Unter die "Es gibt kein Recht auf SUV"-Sprüche, mischen sich heute Anti-Baysanto-Parolen. In zwanzig Minuten geht es los.

9.30 Uhr: Zeitenwende für Bayer Börsen-Chart zeigen: Die traditionell sehr hohe Zustimmungsquote für die Firmenchefs dürfte diesmal ungewohnt niedrig ausfallen - falls die Abstimmung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht sogar verschoben wird, um eine öffentliche Blamage für Bayer zu vermeiden. Der Großaktionär Deka will sogar gegen die Entlastung stimmen, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) will die Abstimmung zumindest vertagen. Noch vor einem Jahr wurde der Vorstand bei dem Aktionärstreffen mit gut 97 Prozent des vertretenen Grundkapitals entlastet. Am Freitag dürfte der Wert deutlich niedriger sein.

9.00 Uhr: Firmenchef Werner Baumann hatte am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal 2019 vorgestellt. Die fielen positiv aus, der Umsatz kletterte auf gut 13 Milliarden Euro nach oben - das war besser als von Analysten erwartet. Als ein Wachstumstreiber erwies sich hierbei ausgerechnet die Agrarsparte mit dem aufgekauften Ex-Konkurrenten Monsanto - auch hierauf könnte Baumann verweisen, wenn er sich am Rednerpult im Kongresszentrum dem Publikum zuwendet. An der Börse gibt die Bayer-Aktie Börsen-Chart zeigen am Freitag dennoch rund 1 Prozent nach, nachdem sie am Vortag noch zugelegt hatte.

8.30 Uhr: Bayer ist mit Blick auf die Geschäftszahlen zwar gut unterwegs, die Rechtsrisiken sind seit der Monsanto-Übernahme allerdings gewaltig. Mittlerweile hat Bayer zwei Geschworenen-Prozesse verloren, in denen die Kläger Entschädigungen von jeweils fast 80 Millionen Dollar zugesprochen bekamen. Bayer, das die Sicherheit von Glyphosat beteuert und auf zahlreiche entsprechende Studien verweist, will in beiden Fällen in Berufung gehen. Insgesamt gibt es aber schon 13.400 Klagen gegen Bayer in Zusammenhang mit Glyphosat.

8.00 Uhr: Um zehn Uhr will Werner Wenning (72) das Treffen der Bayer-Aktionäre im Bonner World Conference Center eröffnen. Es wird seine 7. Hauptversammlung sein, die er als Aufsichtsratsvorsitzender des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns leitet - und in den kommenden Stunden wird es für den Mann, der als Lehrling bei Bayer angefangen hat, wohl auf seine bislang härteste Konfrontation mit seinen Anteilseignern hinauslaufen.

Wenning war es, der zusammen mit dem von ihm sorgsam aufgebauten Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann (56) den Kauf des Saatgut- und Pestizid-Riesen Monsanto eingeleitet und bis zur endgültigen Übernahme vorangetrieben hat. Er hat also in den Augen seiner Anteilseigner auch zu verantworten, dass Bayer rund 40 Prozent seines Börsenwerts verloren hat, seitdem das US-Unternehmen, das den Unkrautvernichter Glyphosat entwickelte und zur Marktreife brachte, Teil des Bayer-Konzerns wurde.

Shareholder am Rande der Rebellion

Die Shareholder sind am Rande einer Rebellion gegen Vorstand und Aufsichtsrat. Noch fordern sie nicht die Ablösung der Konzernspitze, aber eine schmerzhafte Warnung sollen Wenning und Baumann schon bekommen.

Vor drei Tagen meldete die Agentur Reuters, dass die US-Fondsgesellschaft Blackrock, die rund 7,5 Prozent der Bayer-Anteile hält, sich bei der Abstimmung über die Entlastung des Vorstands entweder enthalten oder gegen die Konzernspitze stimmen will. Die Fondsgesellschaften der Sparkassen und Volksbanken, Deka und Union-Investment, die jeweils rund eine Million Bayer-Aktien halten, wollen gleichfalls gegen die Entlastung des Vorstands votieren. Beide werden auch den Aufsichtsrat nicht entlasten.

Hinzu kommt: Die drei großen Stimmrechtsorganisationen Institutional Investors Service, Glass Lewis und Ivox, die zahlreiche kleinere und mittlere Investmentfirmen vertreten, raten ihrer Klientel ebenfalls von der Entlastung des Vorstandes ab. Ivox und Glass Lewis lehnen auch die Entlastung des Aufsichtsrats ab.

Haben Wenning und Baumann Monsanto unterschätzt?

Fondsfirmen, Anteilseigner und Aktionärsvertreter werfen Wenning und Baumann vor, die Risiken des Monsanto-Kaufs sträflich unterschätzt zu haben. Sie wissen dabei aber sehr genau, dass auch ein schlechtes Abstimmungsergebnis Wenning nicht dazu bewegen wird, Baumann fallen zu lassen. Der Bayer-Aufsichtsratschef hat sich zusammen mit dem kompletten Kontrollgremium im Februar noch einmal hinter den CEO und seine Strategie gestellt, aus Bayer den weltweit führenden Hersteller von Saatgut und Agrarchemikalien zu formen. Anders als etwa Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner (62), der vor ziemlich genau vier Jahren seinen CEO Anshu Jain (56) nach einer Entlastungsquote von etwas mehr als 60 Prozent fallen ließ, hält Wenning zu seinem Konzernchef.

Und Bayer hat im Vorfeld alles dafür getan, um die Stimmung unter den Aktionären zu drehen. Zwei Gutachten, eines von der Kanzlei Linklaters und eines vom Münchener Jura-Professor Matthias Habersack ausgefertigt, sollen belegen, dass die Bayer-Spitze sich im Vorfeld der Übernahme sorgfältig sämtliche Risiken der Monsanto-Risiken angesehen, abgewogen und damit im Sinne des Aktienrechts unbedenklich gehandelt hat. Die auf Konflikte zwischen Anteilseignern und Unternehmen spezialisierte Investor-Relations Agentur D.T. King warb im Vorfeld noch einmal für Baumanns und Wennings Durchhaltestrategie, die im Wesentlichen darin besteht, die von Laienjurys gefällten Urteile in den Berufungsinstanzen zu kippen.

In der just zwei Tage vor der Hauptversammlung veröffentlichten Berufungsbegründung im Verfahren des Schulhausmeisters Dewey Johnson, der seine Krebserkrankung auf den Einsatz des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup zurückführt, zementiert die Bayer-Spitze noch einmal ihre Argumentation: "Führende Regulierungsbehörden in den USA und weltweit beurteilen seit 40 Jahren die umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnisse über glyphosatbasierte Herbizide und kommen weiterhin zu der Schlussfolgerung, dass diese Produkte bei sachgemäßer Verwendung sicher sind und Glyphosat nicht krebserregend ist. Angesichts des weltweiten Konsens auf regulatorischer Ebene gibt es keine Rechtsgrundlage für eine Jury, Monsanto auf der Basis von gezielt ausgesuchten und unzuverlässigen Beweisen für haftbar zu erklären."

Geschäftszahlen als Unterstützung

Die guten Zahlen für das erste Quartal, etwas mehr als 24 Stunden vor Hauptversammlungsbeginn veröffentlicht, sollen die Botschaft ebenfalls noch einmal untermauern: Liebe Aktionäre, habt doch Geduld, wir sind auf dem richtigen Weg!

Tatsächlich belegen die Quartalsergebnisse, dass Bayer bei der Monsanto-Integration gut unterwegs ist. Sie zeigen aber auch, wie stark der Konzern in den kommenden Jahren auf die Erträge aus dem Geschäft mit Saatgut, Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden angewiesen ist. Für die Bestseller aus dem Pharmabereich, den Blutgerinnungshemmer Xarelto und das Augenmittel Eylea, deren Patente Ende 2024 abzulaufen beginnen und die für mehr als vier Milliarden Euro Umsatz stehen, ist noch kein Nachfolger in Sicht. Auch dazu werden Wenning und Baumann sich in den kommenden Stunden eine ganze Reihe kritischer Fragen anhören müssen.

Und dann wird es um den Preis gehen, den Bayer für seine Führungsrolle in der industriell organisierten Landwirtschaft schon heute bezahlen muss. Die Rolle des Corporate Evil, des Bösen in Firmengestalt, die Monsanto über Jahre hinweg mit masochistischem Stolz ausgefüllt hat (und in deren Windschatten andere Glyphosathersteller wie Bayer, Dow Chemical oder Syngenta jahrelang unbehelligt blieben), beginnt langsam, aber unaufhörlich auf den neuen Eigentümer Bayer abzufärben.

Höflich und stoisch lächelnd

Dass Bayer sich auf seinen Hauptversammlungen mit einer ganzen Reihe von NGOs herumschlagen muss, gehört seit langem dazu. Versammlungsleiter Wenning hat die Anwürfe meist höflich und stoisch lächelnd ertragen. Diese Leute hatten mit seiner Welt nichts zu tun. Auch das hat sich inzwischen geändert, der rheinische Katholik und regelmäßige Kirchgänger bekommt nun auch Feuer aus der Welt, in der er sich zu Hause fühlt. Einen Tag vor der Hauptversammlung wendet sich Misereor, die Hilfsorganisation der katholischen Bischöfe, von Bayer ab. Seit die Leverkusener Monsanto übernommen haben, habe sich die Zahl im Pflanzenschutz eingesetzten Wirkstoffe, die keine Zulassung innerhalb der EU haben, drastisch erhöht, rechnen die Kirchenleute Bayer vor.

Der Protest, der Bayer nun auf der Hauptversammlung entgegenschlägt, ist eine sehr wirkkräftige, ja in Überdosis geradezu toxische Mischung aus starken gesellschaftlichen Strömungen und der Macht der Investoren. Und eine Mahnung an alle Handelnden in der Wirtschaft: eine Strategie nicht nur auf Zahlen und Ratio aufzubauen, sondern auch mit den Emotionen der Gesellschaft zu rechnen.