Immerhin trifft es sie nicht unvorbereitet. Als der Rhein 2018 ein Rekordniedrigwasser erreichte, war das ein Weckruf für viele Unternehmen entlang Deutschlands wichtigster Wasserstraße. Auch damals luden die Binnenkapitäne deutlich weniger Ladung. Wichtige Güter, Öl und Gas kamen nicht mehr da an, wo sie hinsollten. In der Folge fehlte Benzin an vielen Tankstellen und Unternehmen mussten ihre Produktion herunterfahren und teilweise hohe Verluste verzeichnen.

"Niedrigwasser haben wir jedes Jahr", sagt die Sprecherin eines Logistikdienstleisters, der die Schiffe im Chempark-Hafen abwickelt. Aber seit der Erfahrung 2018 haben etliche Firmen Frühwarnsysteme eingerichtet. Sechs Wochen, so viel Zeit hatten die Unternehmen, um sich vorzubereiten. Denn so weit in die Zukunft können die Pegelexperten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) einschätzen, wie sich der Wasserstand entwickelt. In ihrem Onlinetool ELWIS gibt die Behörde die aktuellen Pegelstände, sowie Vorhersagen bekannt.