Der angeschlagene Batteriehersteller Varta will bis Ende kommenden Jahres in Deutschland 390 Arbeitsplätze abbauen. Über die Pläne seien die Arbeitnehmervertreter nun informiert worden, teilte Varta am Dienstag mit. 240 Stellen sollen noch in diesem Jahr wegfallen. Davon betroffen seien alle drei Standorte Ellwangen, Nördlingen und Dischingen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Ellwangen (Ostalbkreis) mit.