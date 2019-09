Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) mit Marken wie Lucky Strike und Pall Mall streicht weltweit 2300 Stellen. Der Konzern reagiere damit auf die veränderten Gewohnheiten der Verbraucher und die steigende Beliebtheit von E-Zigaretten, teilte BAT am Donnerstag mit. Für den Konzern arbeiten weltweit rund 55.000 Menschen.

Die Stellen sollen bis Januar 2020 wegfallen, hieß es. Gleichzeitig sollen Hierarchieebenen abgebaut werden. Die Stellenstreichungen sollen dem Konzern dabei helfen, sein Ziel von fünf Milliarden Pfund (5,6 Milliarden Euro) Umsatz jährlich mit neuen Produkten zu erreichen. 2018 machte der Konzern insgesamt rund 24,5 Milliarden Pfund Umsatz.

In Deutschland ist die Tochter BAT der drittgrößte Tabakkonzern mit rund 1000 Mitarbeitern. Die Zentrale ist seit 1926 in Hamburg, im Werk Bayreuth werden Stopftabak und Aromamischungen für E-Zigaretten hergestellt. Just am Donnerstag wurde bekannt, dass die US-Regierung angesichts mehrerer ungeklärter Todesfälle in Bezug auf E-Zigaretten verschiedene Aromen für E-Zigaretten verbieten möchte.

Wie sehr die Tabakindustrie im Umbruch ist, zeigen zudem die Fusionsgespräche von Philip Morris und der Altria Group, die die Verhandlungen Ende August bekannt gaben. Damit würden zwei Tabakkonzerne sich wiedervereinigen, die sich vor zehn Jahren getrennt hatten. Damals wurde Philip Morris abgespalten, um das internationale Geschäft voranzutreiben, während Altria sich um den US-Markt kümmern sollte. Zusammen hätten die beiden Unternehmen nun einen Börsenwert von über 200 Milliarden Dollar.