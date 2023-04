Den Dax-Konzernen Merck und BASF kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, denn sie liefern Zusatzstoffe, die für die Halbleiterherstellung zwingend gebraucht werden. Mercks Produkte befänden sich in beinahe jedem Chip weltweit, so Bloomberg. BASF sei zudem Marktführer in Europa und Asien, wo auch der weltweit größte Auftragsfertiger von Computerchips Taiwan Semiconductor Manufactoring (TSM) seinen Sitz hat.

Insbesondere BASF-Chef Martin Brudermüller (61) setzt strategisch stark auf das Geschäft in Fernost. Uneinigkeit über diese Ausrichtung hatte bei dem Konzern zuletzt zum Abgang der Vorständin Saori Dubourg (51) geführt , die zuvor bereits als mögliche Brudermüller-Nachfolgerin gehandelt worden war.