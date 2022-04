Eine Milliardenabschreibung wegen der gestoppten Gas-Pipeline Nord Stream 2 hat dem Chemiekonzern BASF einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich fiel der Gewinn im ersten Quartal um fast 29 Prozent auf 1,22 (Vorjahr: 1,72) Milliarden Euro, teilte BASF am Montag mit.

Das lag an Wertberichtigungen von Wintershall Dea: So wurden Darlehen an die Nord Stream 2 AG mit rund 1,1 Milliarden Euro wertberichtigt.