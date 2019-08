29





Der Chemiekonzern BASF Börsen-Chart zeigen veräußert wie erwartet sein Pigmentgeschäft nach Japan. Käufer ist der Chemiehersteller Dic, der für die Sparte 985 Millionen Euro hinlegen will, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die japanische Börse mitteilte.

Das Geschäft soll bis Ende 2020 abgeschlossen werden, sofern es die entsprechenden Genehmigungen der Regulierungsbehörden erhält. "Wir haben unser Ziel erreicht, einen Eigentümer zu finden, für den Pigmente ein strategisches Kerngeschäft sind", erklärte BASF-Vorstand Markus Kamieth.

Im Pigmentgeschäft setzte der Konzern im vergangenen Jahr mit etwa 2600 Mitarbeitern rund eine Milliarde Euro um. BASF-Chef Martin Brudermüller hatte Anfang dieses Jahres angekündigt, sich von der Sparte trennen zu wollen. Spekulationen über einen Verkauf des Pigmentgeschäfts gab es bereits seit längerem.

mg/dpa-afx, rtr