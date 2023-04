Konzern erwägt Verkauf von Wintershall Dea an Investoren

Was den Ausstieg seiner Beteiligung an dem Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea angeht, zieht der Konzern erstmals auch einen Verkauf an Investoren in Betracht. "Wir arbeiten mit voller Kraft an verschiedenen Varianten des Ausstiegs", sagte Brudermüller auf der Hauptversammlung am Donnerstag laut Redetext. "Ein Börsengang von Wintershall Dea bleibt unsere bevorzugte Alternative. Denkbar wäre auch ein Verkauf an Investoren." Für den Ausstieg seien noch viele Zustimmungen erforderlich, von Behörden und Joint-Venture-Partnern. "Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir das in absehbarer Zeit schaffen."