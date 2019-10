BASF dämpft Erwartungen an Elektroautos

BASF-Chef Martin Brudermüller erwartet keinen schnellen Durchbruch des Elektroautos. Deshalb investiert der weltgrößte Chemiekonzern nur vorsichtig in das Geschäft mit Batteriechemikalien. "Es müssen ja nicht immer alle Träume wahr werden", sagte Brudermüller dem manager magazin. Die BASF werde zunächst nur eine Vorproduktefabrik in Finnland bauen. "Die zweite Produktionsstufe zum Endprodukt errichten wir vermutlich in Deutschland." Die Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Dann werde man schauen, wie schnell der Markt wachse.

Perspektivisch sieht Brudermüller die BASF "in der Gruppe der weltweit führenden Anbieter von Hochenergie-Kathodenmaterialien für Elektrofahrzeuge." Einen Marktführer in dem Bereich werde es aber nicht geben, so der BASF-Chef. Insgesamt erwartet die BASF ein weltweites Volumen für Batteriechemikalien von 25 bis 30 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025.

