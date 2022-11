Die deutsche Chemieindustrie stemmt sich mit kräftigen Preiserhöhungen gegen die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten. Im dritten Quartal zogen die Preise im Vergleich zum Vorjahr um fast 24 Prozent an, teilte der Branchenverband VCI am Montag mit. Der Umsatz stieg so binnen Jahresfrist um 14,7 Prozent, zum Vorquartal sank er allerdings auch wegen einer schwächeren Nachfrage und einer Abschwächung des Preisanstiegs im Quartalsvergleich um 1,6 Prozent. Die Umsätze der Branche fielen damit erstmals seit zwei Jahren wieder.