Zuletzt geriet auch noch ein ehrgeiziges Projekt von CEO Brudermüller ins Stocken . Der Konzernchef will sogenannte Kathodenmaterialien, die für Batterien in E-Autos benötigt werden, im großen Stil produzieren und zum europäischen Marktführer werden. Ein Werk dafür hat er vor wenigen Wochen in der Lausitz eingeweiht, ein weiteres steht in Finnland, wo BASF Hand in Hand mit dem russischen Minenkonzern Norilsk Nickel auf besonders effiziente Weise Vorprodukte herstellen will. Doch die finnische Justiz blockiert aus Umweltschutzgründen die Vorproduktion in Harjavalta.