Das steigende Interesse von Unternehmen aus den USA, Großbritannien und der Türkei hat die ausländischen Investitionen in Deutschland ungeachtet der Energiekrise nahezu stabil gehalten. 1783 Neuansiedlungen und Erweiterungen wurden im vergangenen Jahr registriert, wie aus Daten der bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) hervorgeht. Das waren 23 weniger als 2021, aber 101 mehr als 2020. "Angesichts der widrigen Umstände - Krieg gegen die Ukraine, Energiekrise und Corona-Nachwehen – ist das ein Erfolg", sagte GTAI-Geschäftsführer Robert Hermann am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. "Deutschland bleibt ein attraktiver Standort." Dies zeige sich auch darin, dass ausländische Unternehmen verstärkt in Zukunftstechnologien investierten – etwa in den Bereichen Halbleiter, Batterieproduktion und -recycling. Rund 15 Prozent der internationalen Firmen wollen Produktion ansiedeln oder Forschung & Entwicklung betreiben.