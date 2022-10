Aurubis für Stopp russischer Rohstofflieferungen

Erst kürzlich hatte sich Aurubis für einen Stopp russischer Rohstofflieferungen an die Londoner Metallbörse LME eingesetzt. Der Bezug von Metallen wie Aluminium, Kupfer und Nickel aus Russland müsse durch die LME beendet werden, so Konzernchef Roland Harings am Dienstag dieser Woche am Rande einer Veranstaltung in London.