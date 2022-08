Wo lauern mögliche Probleme?

Am Markt gibt es derzeit teilweise exorbitant hohe Preise für Gas – diese werden sich in dem Auktionsmodell vermutlich ebenfalls niederschlagen. "Dies könnte es für die Industriekunden im Rahmen ihrer Flexibilität allerdings tatsächlich attraktiv machen, in der Auktion entsprechende Mengen anzubieten", sagt Hampel. Doch nicht nur die Preise werden für die Attraktivität des Auktionsmodells eine wichtige Rolle spielen, sondern auch die weitere Ausgestaltung der Bedingungen. So ist aktuell ist eine Mindestgröße von 1 MWh vorgesehen, um überhaupt an der Auktion teilnehmen zu können. "Diese Größe und eine relativ geringe Vorlaufzeit könnte für kleinere und mittelgroße Unternehmen unter Umständen ein Problem darstellen", warnt Hampel.