Der Ölmulti Saudi Aramco steigt bei einem neuen Motoren-Gemeinschaftsunternehmen des französischen Autobauers Renault und des chinesischen Herstellers Geely ein. Der Anteil von Renault und Geely sei jeweils gleich groß, Aramco erhalte einen Minderheitsanteil, teilten die Firmen am Donnerstag mit.

Das manager magazin hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres über die Einstiegspläne von Aramco und das entstehende Gemeinschaftsunternehmen "Horse" berichtet. Letzteres ist eines von mehreren Unternehmen, in die Renault-Chef Luca de Meo (55) den französischen Autobauer zerlegen will . In "Horse" will de Meo das komplette Geschäft mit Verbrennungs- und Hybridmotoren abspalten.