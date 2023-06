Die südkoreanische Regierung hat am Sonntag einen Vertragsabschluss zwischen Hyundai Engineering & Construction und dem staatlichen saudi-arabischen Ölproduzenten Aramco über fünf Milliarden Dollar bekanntgegeben. Demnach soll Hyundai den Bau eines petrochemischen Komplexes in dem Land im Nahen Osten übernehmen. Wie das südkoreanische Ministerium für Infrastruktur und Transport in einer Erklärung mitteilte, sagte Minister Won Hee-ryong (59), der an einer Unterzeichnungszeremonie in Saudi-Arabien teilnahm, dass der Vertrag die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Energiebereich ausweiten werde.