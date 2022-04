Mit dem ehemaligen Industriepräsidenten Dieter Kempf (69) bekommt der Anlagenbauer Gea einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. In einer außerordentlichen Sitzung des Gremiums sei dem Antrag auf gerichtliche Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied zugestimmt worden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in Düsseldorf mit. Vorbehaltlich der Bestellung sei er zudem zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden.