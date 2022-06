Der Hamburger Hafenkonzern HHLA richtet sich auf länger gestörte Lieferketten und Verzögerungen im Containerverkehr ein. Konzernchefin Angela Titzrath (56) richtete am Donnerstag einen Appell an Reedereien, Speditionen, die Deutsche Bahn, Auftraggeber sowie Behörden, sich besser abzustimmen. Alle Teilnehmer in der logistischen Kette sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein und die Lage nicht für eigene Interessen ausnutzen, sagte die HHLA-Chefin am Donnerstag bei der virtuellen Hauptversammlung. Eine Lehre aus der immer unsicher werdenden Welt lasse sich schon jetzt ziehen: "Eine Produktion just in time zeigt Risiken. Und Volatilität braucht Flexibilität von allen", betonte Titzrath.