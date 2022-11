Zugleich dürften die Engpässe in der Lieferkette der Branche noch länger zu schaffen machen. Faury sagte, er denke, dass die Lieferkrise länger dauere, als er es noch vor ein paar Monaten angenommen habe. Mit einer Besserung sei frühestens in sechs Monaten zu rechnen, mit einem Ende der Krise frühestens in einem Jahr. Erschwert werde die Situation durch die Corona-Lockdowns in China. "Es wird dauern, bis sich die Lage normalisiert."