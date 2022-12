Airbus wird in diesem Jahr weniger Flugzeuge als geplant ausliefern, die Schlagzahl bei der Produktion von Kurzstreckenmaschinen aber schon 2023 erhöhen. Die angepeilte Marke von 700 Verkehrsflugzeugen sei in diesem Jahr nun außer Reichweite, räumte der weltgrößte Flugzeugbauer am Dienstag ein. Man werde aber nicht weit von den 700 entfernt sein. Im November waren nur 68 Maschinen ausgeliefert worden, nach elf Monaten steht Airbus bei 565 Flugzeugen.