Airbus stellt Produktion um IG Metall fürchtet um Airbus-Standorte und Arbeitsplätze in Deutschland

Der Flugzeugbauer will sich bei der Flugzeugproduktion in Deutschland und Frankreich neu aufstellen. Die Produktion von Flugzeugrümpfen soll wieder Kerngeschäft sein. Die IG Metall fürchtet um Arbeitsplätze an den deutschen Standorten.