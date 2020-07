Kurzarbeit verlängern und Technik fördern Airbus-Chef bietet Berlin Deal zur Rettung von 2000 Jobs an

Eine höhere Staatsbeteiligung an Airbus lehnt Vorstandschef Guillaume Faury ab. Gleichwohl könnte Berlin dem trudelnden Flugzeugbauer unter die Arme greifen - und so bis zu 2000 Stellen retten in Deutschland.